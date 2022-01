Full list of 211 athletes competing for Canada at 2022 Winter Olympics

Canada has finally finalized its delegation of athletes for the 2022 Winter Olympics.

The men’s hockey roster was the final piece of the puzzle, with former NHLers like Eric Staal (who won gold with Canada at the 2010 Olympics) and Jason Demers highlighting the lineup, alongside World Juniors stars like Owen Power and Mason McTavish.

Canada is looking to build on a performance at the 2018 Pyeongchang Olympics where they won 29 medals, including 11 gold, to finish third in the overall medal table.

Canada is bringing back nine gold medal-winning athletes from the last Olympics:Â figure skater Eric Radford, speed skater Ted-Jan Bloemen, bobsledder Justin Kripps, curlers John Morris and Kaitlyn Lawes, freestyle skiers Cassie Sharpe, Mikael Kingsbury, and Brady Leman, and snowboarder SĂ©bastien Toutant.

With the Olympics set to kick off on February 4, here’s the list of 211 athletes Canada is sending to this year’s Winter Games, with their hometown listed in parentheses:

Alpine skiing

James (Jack) Crawford (Toronto, Ontario)

Marie-Michèle Gagnon (Lac-Etchemin, Quebec)

Cassidy Gray (Invermere, British Columbia)

Valérie Grenier (St-Isidore, Ontario)

Ali Nullmeyer (Toronto, Ontario)

Erin Mielzynski (Brampton, Ontario)

Trevor Philp (Calgary, Alberta)

Erik Read (Canmore, Alberta)

Roni Remme (Collingwood, Ontario)

Brodie Seger (North Vancouver, British Columbia)

Amelia Smart (Invermere, British Columbia)

Laurence St-Germain (St. Ferréol-les-Neiges, Quebec)

Broderick Thompson (Whistler, British Columbia)

Biathlon

Megan Bankes (Calgary, Alberta)

Sarah Beaudry (Prince George, British Columbia)

Jules Burnotte (Sherbrooke, Quebec)

Emily Dickson (Burns Lake, British Columbia)

Christian Gow (Calgary, Alberta)

Scott Gow (Calgary, Alberta)

Emma Lunder (Vernon, British Columbia)

Adam Runnalls (Calgary, Alberta)

Bobsleigh

Cynthia Appiah (Etobicoke, Ontario)

Taylor Austin (Lethbridge, Alberta)

Kristen Bujnowski (Mount Brydges, Ontario)

Ben Coakwell (Moose Jaw, Saskatchewan)

Jay Dearborn (Yarker, Ontario)

Christine de Bruin (Stony Plain, Alberta)

Mike Evelyn (Ottawa, Ontario)

Sam Giguere (Sherbrooke, Quebec)

Justin Kripps (Summerland, British Columbia)

Melissa Lotholz (Barrhead, Alberta)

Chris Patrician (Scarborough, Ontario)

Dawn Richardson Wilson (Edmonton, Alberta)

Ryan Sommer (White Rock, British Columbia)

Cody Sorensen (Ottawa, Ontario)

Christopher Spring (Priddis, Alberta)

Cam Stones (Whitby, Ontario)

Daniel Sunderland (Fort McMurray, Alberta)

Sara Villani (Norval, Ontario)

Cross Country skiing

Dahria Beatty (Whitehorse, Yukon)

Olivia Bouffard Nesbitt (Morin Heights, Quebec)

Cendrine Browne (Saint-JĂ©rĂ´me, Quebec)

Antoine Cyr (Gatineau, Quebec)

RĂ©mi Drolet (Rossland, British Columbia)

Laura Leclair (Chelsea, Quebec)

Olivier Léveillé (Sherbrooke, Quebec)

Graham Ritchie (Parry Sound, Ontario)

Katherine Stewart-Jones (Chelsea, Quebec)

Curling

Brett Gallant (St. John’s, Newfoundland)

Brad Gushue (St. John’s, Newfoundland)

Rachel Homan (Beaumont, Alberta)

Jennifer Jones (Horseshoe Valley, Ontario)

Marc Kennedy (St. Albert, Alberta)

Kaitlyn Lawes (Winnipeg, Manitoba)

Dawn McEwen (Winnipeg, Manitoba)

John Morris (Canmore, Alberta)

Mark Nichols (St. John’s, Newfoundland)

Jocelyn Peterman (Winnipeg, Manitoba)

Geoff Walker (Edmonton, Alberta)

Lisa Weagle (Ottawa, Ontario)

Figure skating

Laurence Fournier Beaudry (Greenfield Park, Quebec)

Piper Gilles (Toronto, Ontario)

Vanessa James (Montreal, Quebec)

Zachary Lagha (St-Hubert, Quebec)

Marjorie Lajoie (Boucherville, Quebec)

Michael Marinaro (Sarnia, Ontario)

Keegan Messing (Girdwood, Alaska)

Kirsten Moore-Towers (St. Catharines, Ontario)

Paul Poirier (Unionville, Ontario)

Eric Radford (Balmertown, Ontario)

Roman Sadovsky (Vaughan, Ontario)

Madeline Schizas (Oakville, Ontario)

Nikolaj Soerensen (Montreal, Quebec)

Freestyle skiing

Olivia Asselin (Lac-Beauport, Quebec)

Flavie Aumond (Lac-Beauport, Quebec)

Naomy Boudreau-Guertin (Boischatel, Quebec)

Noah Bowman (Calgary, Alberta)

Simon d’Artois (Whistler, British Columbia)

Chloé Dufour-Lapointe (Montreal, Quebec)

Justine Dufour-Lapointe (Montreal, Quebec)

Laurent Dumais (Quebec City, Quebec)

Miha Fontaine (Lac-Beauport, Quebec)

Amy Fraser (Calgary, Alberta)

Sofiane Gagnon (Whistler, British Columbia)

Elena Gaskell (Vernon, British Columbia)

Teal Harle (Campbell River, British Columbia)

Lewis Irving (Quebec City, Quebec)

Rachael Karker (Erin, Ontario)

Mikaël Kingsbury (Deux-Montagnes, Quebec)

Brendan Mackay (Calgary, Alberta)

Evan McEachran (Oakville, Ontario)

Max Moffatt (Guelph, Ontario)

Émile Nadeau (Prévost, Quebec)

Megan Oldham (Parry Sound, Ontario)

Cassie Sharpe (Comox, British Columbia)

Marion Thénault (Sherbrooke, Quebec)

Édouard Therriault (Lorraine, Quebec)

Men’s hockey

Mark Barberio (Montreal, Quebec)

Daniel Carr (Leduc, Alberta)

Adam Cracknell (Prince Albert, Saskatchewan)

Jason Demers (Dorval, Quebec)

David Desharnais (Laurier-Station, Quebec)

Landon Ferraro (Vancouver, British Columbia)

Brandon Gormley (Murray River, Prince Edward Island)

Alex Grant (Antigonish, Nova Scotia)

Josh Ho-Sang (Thornhill, Ontario)

Corban Knight (Oliver, British Columbia)

Devon Levi (Dollard-des-Ormeaux, Quebec)

Jack McBain (Toronto, Ontario)

Mason McTavish (Carp, Ontario)

Maxim Noreau (Montreal, Quebec)

Eric O’Dell (Ottawa, Ontario)

Edward Pasquale (Toronto, Ontario)

Owen Power (Mississauga, Ontario)

Mat Robinson (Calgary, Alberta)

Eric Staal (Thunder Bay, Ontario)

Ben Street (Coquitlam, British Columbia)

Adam Tambellini (Edmonton, Alberta)

Matt Tomkins (Sherwood Park, Alberta)

Jordan Weal (North Vancouver, British Columbia)

Daniel Winnik (Toronto, Ontario)

Tyler Wotherspoon (Burnaby, British Columbia)

Women’s hockey

Erin Ambrose (Keswick, Ontario)

Ashton Bell (Deloraine, Manitoba)

Kristen Campbell (Brandon, Manitoba)

Emily Clark (Saskatoon, Saskatchewan)

MĂ©lodie Daoust (Valleyfield, Quebec)

Ann-Renée Desbiens (La Malbaie, Quebec)

Renata Fast (Burlington, Ontario)

Sarah Fillier (Georgetown, Ontario)

Brianne Jenner (Oakville, Ontario)

Rebecca Johnston (Sudbury, Ontario)

Jocelyne Larocque (Ste. Anne, Manitoba)

Emma Maltais (Burlington, Ontario)

Emerance Maschmeyer (Bruderheim, Alberta)

Sarah Nurse (Hamilton, Ontario)

Jamie Lee Rattray (Kanata, Ontario)

Marie-Philip Poulin (Beauceville, Quebec)

Jill Saulnier (Halifax, Nova Scotia)

Ella Shelton (Ingersoll, Ontario)

Natalie Spooner (Scarborough, Ontario)

Laura Stacey (Kleinburg, Ontario)

Claire Thompson (Toronto, Ontario)

Blayre Turnbull (Stellarton, Nova Scotia)

Micah Zandee-Hart (Victoria, British Columbia)

Luge

Natalie Corless (Whistler, British Columbia)

Trinity Ellis (Pemberton, British Columbia)

Makena Hodgson (Calgary, Alberta)

Justin Snith (Calgary, Alberta)

Tristan Walker (Cochrane, Alberta)

Reid Watts (Whistler, British Columbia)

Skeleton

Jane Channell (North Vancouver, British Columbia)

Blake Enzie (Calgary, Alberta)

Mirela Rahneva (Ottawa, Ontario)

Ski cross

Kevin Drury (Toronto, Ontario)

Courtney Hoffos (Windermere, British Columbia)

Reece Howden (Cultus Lake, British Columbia)

Brady Leman (Calgary, Alberta)

Brittany Phelan (Mont-Tremblant, Quebec)

Hannah Schmidt (Ottawa, Ontario)

Jared Schmidt (Ottawa, Ontario)

Marielle Thompson (Whistler, British Columbia)

Ski jumping

Mackenzie Boyd-Clowes (Calgary, Alberta)

Alexandria Loutitt (Calgary, Alberta)

Matthew Soukup (Calgary, Alberta)

Abigail Strate (Calgary, Alberta)

Snowboard

Jasmine Baird (Georgetown, Ontario)

Zoe Bergermann (Erin, Ontario)

Laurie Blouin (Quebec City, Quebec)

Tess Critchlow (Big White, British Columbia)

Brooke D’Hondt (Calgary, Alberta)

Megan Farrell (Richmond Hill, Ontario)

Arnaud Gaudet (Montcalm, Quebec)

Eliot Grondin (Sainte-Marie, Quebec)

Kevin Hill (Vernon, British Columbia)

Elizabeth Hosking (Longueuil, Quebec)

Derek Livingston (Aurora, Ontario)

Audrey McManiman (St-Ambroise-de-Kildare, Quebec)

Mark McMorris (Regina, Saskatchewan)

Liam Moffatt (Truro, Nova Scotia)

Meryeta O’Dine (Prince George, British Columbia)

Max Parrot (Bromont, Quebec)

Darcy Sharpe (Comox, British Columbia)

SĂ©bastien Toutant (L’Assomption, Quebec)

Brooke Voigt (Fort McMurray, Alberta)

Long track speed skating

Jordan Belchos (Scarborough, Ontario)

Ted-Jan Bloemen (Calgary, Alberta)

Ivanie Blondin (Ottawa, Ontario)

Laurent Dubreuil (LĂ©vis, Quebec)

Graeme Fish (Moose Jaw, Saskatchewan)

Antoine GĂ©linas-Beaulieu (Sherbrooke, Quebec)

Connor Howe (Canmore, Alberta)

Marsha Hudey (White City, Saskatchewan)

Gilmore Junio (Calgary, Alberta)

Tyson Langelaar (Winnipeg, Manitoba)

Valérie Maltais (Saguenay, Quebec)

Brooklyn McDougall (Calgary, Alberta)

Heather McLean (Winnipeg, Manitoba)

Maddison Pearman (Ponoka, Alberta)

Alexa Scott (Clandeboye, Manitoba)

Isabelle Weidemann (Ottawa, Ontario)

Short track speed skating