FEAST! Vancouver Festival returns next month, so it’s time to get hungry everyone!

The premium world-class culinary celebration boasts a lineup of top Canadian chefs and happenings in support of the BC Cancer Foundation.

From April 11 to 15, ticketholders can enjoy classes, tastings, and culinary collaborations between award-winning chefs across Canada.

Here are the participating chefs and artisanal partners for this year’s event:

Les Dames D’Escoffier (BC Chapter)

Betty Hung, Beaucoup Bakery (Vancouver)

Bobby Milheron, Maxine’s (Vancouver)

Claudia Tse, TeaKan (Vancouver)

David Hawksworth, Hawksworth, Michelin Guide (Vancouver)

Dawn Doucette, Douce Diner (Vancouver)

Devon Latte & Shira Blustein, The Acorn, Michelin Guide (Vancouver)

Eleanor Waterfall, Cadeaux (Vancouver)

Erin Vickars, VCC Culinary Arts (Vancouver)

Gus Stieffenhofer-Brandson, Published on Main, one Michelin Star (Vancouver)

James Heras, Seven Seas Fish Market (Vancouver)

Kevin Ao, Bon Moment (Vancouver)

Lee Murphy, The Preservatory (Vancouver)

Masa Shiroki, Artisan SakeMaker (Vancouver)

Matthew Blais, Vancouver Fish Company (Vancouver)

Quang Dang (Vancouver)

Francesco Spinelli, Gia, Michelin Guide (Toronto)

Jonathan Gushue, The Vale (Toronto)

Juston Leboe, Banff Hospitality Collective (Banff)

Mandel Hitzer, Deer + Almond (Winnipeg)

Ned Bell, Naramata Inn (Naramata)

FEAST! Vancouver ticket sales start on March 11 at 7 am and will benefit the BC Cancer Foundation.

FEAST ! Vancouver

When: April 11 to 15, 2023

Where: Locations around Vancouver

Tickets: Ticket sales start on March 11 at 7 am